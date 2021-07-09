Учил русскому языку, вводил запретные слова и называл себя госслужащим. Огненные цитаты Черчесова в сборной России

Топ самых интересных высказываний экс-тренера сборной России.

В четверг завершилась пятилетняя эпоха Станислава Черчесова в национальной команде. Этот период запомнился сказочной игрой сборной на чемпионате мира-2018, провалом на Евро-2020 и огненными интервью специалиста. Не секрет, что Черчесов общается с журналистами в специфической манере. После побед он обычно сиял и искрометно шутил, а после поражений с трудом себя контролировал. В этом материале вспоминаем самые мощные цитаты Черчесова на посту главного тренера сборной России.

7 июля 2018 года. 1/4 финала ЧМ-2018. Россия — Хорватия — 2:2 (3:4 — по пен.). Послематчевое интервью

— Перед пенальти и дополнительным временем о чем вообще говорили футболистам? — вопрос репортера.

— (Вскидывает ладонь в знак приветствия людям на трибунах.) Еще есть вопросы? — ответ Черчесова.

— Была ваша речь перед дополнительным временем и пенальти...

— Еще раз вас спрашиваю: еще есть вопросы?! Что я вам должен говорить, что я говорил или что?!

— Как можно настроить... На какие эмоции вы настраивали...

— Словами!

— Как определили, кто будет бить пенальти? Футболисты сами или кто готов...

— Кто готов.

В микст-зоне Черчесов продолжал вести себя с журналистами довольно вызывающе и предъявлял претензии корреспондентам за негативные формулировки вопросов.

— Сегодня больше, чем обычно, были недовольны командой...

— Почему вы так решили?

— По реакции вашей...

— ...Дальше есть вопросы?!

— В первом тайме игра вам не понравилась. Как реагировали?

(Молчит и смотрит с недопониманием.)

— Станислав Саламович, мы вас очень поддерживали все...

— Почему сразу есть негатив, я не могу понять? — перебивает Черчесов.

— Наоборот, позитив. Сборная очень здорово боролась с хорватами...

— Вот это и говорите, так и начинайте. Мы не боролись, а играли в футбол с хорошей командой. К сожалению, пропустили глупый гол, первый. Ну и пришлось... Я очень доволен, как команда играла весь чемпионат, как она проявляла свой характер. Работала на максимуме. Сегодня она опять отыграла 120 минут. Я абсолютно доволен. Другое дело, что вы все время начинаете вопрос с негатива, что я чем-то недоволен. Почему я недоволен?.. Спасибо.

19 ноября 2020 года. Лига наций. Сербия — Россия — 5:0. Послематчевая пресс-конференция

— Сегодняшний результат и вылет в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022 могут стать поводами для вашей отставки?

— Это не ко мне вопрос. Мы начали турнир хорошо, закончили неважно. Сегодняшняя игра показала, что команда должна быть командой. Видимо, новым игрокам не удается полноценно влиться.

— Объясните замену Гильерме в перерыве.

— Он неудачно сыграл, ни разу не выручил, поэтому мы посчитали необходимым его заменить. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем было его оставлять?

— У вас не было мысли уйти со скамейки по поводу игры?

— У вас какой-то особенный настрой сегодня. Давайте следующий вопрос, — отвечал Черчесов.

24 ноября 2020 года. Интервью в программе «Все на футбол!» канала «Матч ТВ»

Черчесов на вопрос Дениса Казанского о Миранчуках и Чалове и «нашем золотом активе в центре поля»:

— Этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они у себя дома чай пьют, а я перед вами отвечаю за этот золотой актив. Они должны что-то делать. Я говорю совершенно откровенно, пускай они меня слышат.

За меня никто не играл. На поле они должны показывать. Чалов должен был проявить себя с Молдавией. Заболотный сейчас больше пользы приносит.

Мне лучше «бездарный» Заболотный — пусть он на меня не обижается, это не я его так называю, — чем «золотой» Чалов. Если бы я вас слушал, то меня точно давно бы уволили.

Сафонов? Вы сборы видите? Нет. А мы видим. Вдруг Сафонов не просто заболел «короной»? Если мы сами отдохнуть ему не даем, Господь Бог дает ему паузу. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем. Моя задача, чтобы он четко это знал и четко двигался.

7 декабря 2020 года. После жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 для сборной России

После того как национальная команда узнала соперников по отбору на ЧМ-2022, Черчесов подвел итоги в прямом эфире YouTube-канала РФС. Когда тренер сборной России пообщался с ведущими трансляции, комик и видеоблогер Дмитрий Позов высказал претензии к специалисту.

Позов: «Мне нравится, что Станислав Саламович говорит, что нельзя оправдываться после того, как сам назвал восемь факторов, почему мы проиграли Сербии — 0:5. У нас не было каких-то игроков — это повод проиграть 0:5? У Сербии тоже не было двух самых важных игроков. Сколько я буду это преподносить? Можно выйти и сказать: «Да, мы проиграли Сербии 0:5. Мы обос...ь, так бывает». Но зачем придумывать? Говорить: «Я не оправдываюсь, но это, это, это...» У всех сейчас потери. Все футболисты жалуются, что при таком графике играть невозможно. «Манчестер Сити» об этом говорит, Де Брейне сказал пять месяцев назад, что всем нам конец. Все люди болеют, выпадают из-за травм, к сожалению. Конечно, это плохо. Хочется, чтобы все играли, чтобы были Миранчуки, Головин и Дима Баринов вернулся поскорее. Но это у всех сейчас так. Сейчас в оптимальном составе никто особо не играет. У всех все сломаны, у всех ковид. Ну вот такие обстоятельства, к сожалению. Не понимаю, зачем все опять это вспоминать».

Спустя несколько минут в эфир вернулся Черчесов и ответил Позову. Позже его слова стали мемом.

Черчесов: «Вот этот парень — как твоя фамилия? — я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается?! Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, то надо, чтобы у нас был план A, B, C, D. А вы, пожалуйста, слушайте. Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов. — Прим. «СЭ»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, оправдывается Черчесов когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, то вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».

29 марта 2020 года. Перед матчем отбора ЧМ-2022 против Словакии

— У словацкой команды есть проблемы с нападающими. У вас, наоборот, есть жемчужина. Может ли жемчужина привести к длительным результатам? — вопрос журналиста.

— Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет, — отвечал Черчесов.

— Я имел в виду Артема Дзюбу.

- Это другой вопрос. Во-первых, повторюсь еще раз, когда меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать. Не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Мой коллега должен ответить на эти вопросы, которые вы про команду соперника задаете. Что касается нашей команды, прошедшая игра в прошлом — теперь нам надо на завтрашний матч правильно подобрать тактику и состав, который вне зависимости от фамилий даст результат.

30 марта 2020 года. Отбор ЧМ-2022. После матча Словакия — Россия — 2:1

Черчесов после игры поправил комментатора Дмитрия Шнякина, указав ему другую формулировку вопроса. Тренер вообще очень любит запрещать слова.

Шнякин: «Молодежная сборная России будет проводить с Данией очень ответственную игру. Будете ли вы ее смотреть и с каким интересом?»

Черчесов: «Смотреть-то я точно буду. А с каким интересом я ее должен смотреть?»

Шнякин: «Ну, скажем так, мы все говорим и предполагаем, что, возможно, кто-то из этих ребят окажется на Евро...»

Черчесов: «Ну тогда вопрос звучал бы так: под каким углом я буду смотреть? Угол будет правильный. Ладненько, всё, давайте, спасибо. Я побежал, а то меня ждут».

Черчесов будет смотреть важнейшую игру нашей молодежки с Данией ??



Станислав Саламович научил @shhhnyak правильно задавать вопросы ? pic.twitter.com/DCbO70JEnP — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

21 июня 2021 года. Евро-2020. Россия — Дания — 1:4. Комментарий по игре после вылета с турнира

Черчесов в эфире «Матч ТВ»: «Есть стратегический план, который сборная выдержала. Все-таки нужно еще посмотреть игру. В плане качества готовности и футбола это была наша лучшая игра. Мы команду и готовили от игры к игре, шли наверх, как планировали. Наивно было бы выходить на пик формы к Бельгии. Всем болельщикам привет. Болельщик имеет право переживать».

2 июля. Пресс-конференция Черчесова после провала на Евро-2020

57-летний российский специалист в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов и запутал всех. Назвал себя госслужащим, сравнивал себя с военным, говорил о разнице между результатом и работой, объяснял отсутствие Смолова и Гильерме, уходил от вопроса об отставке и многое другое.

Черчесов:

— По поводу отставки, чтобы это было верно понято и истолковано. Мы занимаемся непростым и государственным делом. Тренер сборной — госдолжность, на которой нужно служить. Может, я человек старой школы и так рассуждаю — это назначение, которое не обсуждается. Это как приказ. Если тебя зовут и говорят «надо» — я исполняю. Каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание, я его исполняю уже пять лет. Я не должен принимать импульсивных решений. У меня есть задание, которое я выполняю. Подавать ли в отставку — мы спокойно и по-деловому решим, потому что это госслужба. Давайте на этом остановимся. Пока детального разбора с моим руководителем не было. Сказать спасибо и до свидания можно, а что дальше? Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Мы попали на большой турнир — Евро-2020. Потому что не могли представить, что не отберемся на домашний турнир.

Работа признана неудовлетворительной? Я бы возразил, потому что в моем понимании работа и результат — разные вещи. Работа была выполнена. Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018? Физически мы были готовы, но, чтобы эти кондиции дали результат, нужны кураж и вдохновение в команде.

К футболистам у меня претензий не было. Кроме одной — никто никуда не опоздал, чтобы хоть какой-то конфликт возник. Все слишком правильные, иногда нужно быть немного хулиганом. Я и команда — одно целое. Но в таких вопросах стараюсь команду прикрыть, так положено.

Не вошедшее: правильные формулировки и шутки

«Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые — но никак не товарищеские».

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«Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона. Есть трудности, которые надо решать. Они бывают легкие, бывают трудные. У нас — рабочие».

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«Давление? Вы про артериальное? Когда девушка стоит рядом с такими мужчинами, давление может подскочить».

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«Сами себя в какие-то рамки загоняем. Я уже говорил — если хотите, чтобы мы были уставшими, мы и будем уставшими».