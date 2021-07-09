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Алексей Спиридонов: «Если бы у Черчесова были яйца, ушел бы сам»

17:24
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» решение РФС расторгнуть контракт со Станиславом Черчесовым.

«Немного запоздали. Черчесова уже давно надо было убирать, а не делать пресс-конференции, на которых он говорил: «Моя армия». А если бы у Черчесова были яйца, то сам бы ушел. Я считаю, у него их нет, поэтому ждал до последнего момента, пока его уберут.

 
Станислав Черчесов.Хейт закончится, четвертьфинал ЧМ-2018 останется. Рабинер — об отставке Черчесова

Тратить ли деньги на иностранного тренера? А на Черчесова что, мало денег потратили? Датский тренер получал у нас в десять раз меньше, чем он. Не знаю, будет ли польза от иностранного тренера. Мне кажется, что команду надо омолаживать. Я уже говорил это. А Стас собрал своих друзей ветеранов. У нашего тренера не хватало мозгов. Если послушать его пресс-конференцию и как он связывает предложения, то это второй Кличко», — сказал Спиридонов «СЭ».

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

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Сергей Федоров все материалы автора

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