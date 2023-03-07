Бушманов: «Все ребята из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на попадание десяти игроков московской команды в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Пока что это расширенный список, но то, что они попали все в этот список, говорит о том, что они себя здорово проявляют. Все ребята заслужили свой вызов в сборную. В «Спартаке» всегда уделяли огромное внимание молодым футболистам, сейчас это дает свои плоды. В команде всегда есть интересные и перспективные ребята. С приходом Абаскаля им стали больше доверять», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

В расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор попали Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Михаил Игнатов и Александр Соболев.

Сбор в Новогорске пройдет с 19 по 28 марта.