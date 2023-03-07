Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:25

Федун не считает сборную Ирана сильным соперником для российской команды

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах.

«Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны», — сказал Федун «СЭ».

Ранее стал известен расширенный состав на мартовские товарищеские встречи. Официально соперников объявят позднее, но должны сыграть с Ираном (Тегеран, 23 марта) и Ираком (Сочи, 27 марта).

Сборная России по футболу
Леонид Федун
2
2
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Объятия Трусовой и Кондратюка, растерянная Валиева. Главные фото финала «Гран-при России»
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Бушманов: «Все ребята из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»
Федун считает, что включение в расширенный список сборной 10 спартаковцев говорит о качестве команды
В «Урале» считают, что Помазун может выдержать конкуренцию среди вратарей сборной России
Абаев: «Не исключаю того, что Дзюбу в майке сборной России еще увидим, но пока такой необходимости просто нет»
Франко Камоцци: «Все десять игроков из «Спартака» заслужили вызов в национальную сборную»
Быстров — об отсутствии Дзюбы в списке сборной России: «Мы хотим смотреть вперед или назад?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун считает, что включение в расширенный список сборной 10 спартаковцев говорит о качестве команды

Бушманов: «Все ребята из «Спартака» заслужили свой вызов в сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости