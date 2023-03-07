Федун не считает сборную Ирана сильным соперником для российской команды

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» высказался о соперниках сборной России в товарищеских матчах.

«Могу пожелать успехов ребятам. К сожалению, у нас сейчас нет сильных соперников, но национальная сборная — символ страны», — сказал Федун «СЭ».

Ранее стал известен расширенный состав на мартовские товарищеские встречи. Официально соперников объявят позднее, но должны сыграть с Ираном (Тегеран, 23 марта) и Ираком (Сочи, 27 марта).