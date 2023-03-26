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Сегодня, 16:52

Булыкин: «Про нашу национальную команду уже говорят, что она не может никого обыграть»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия — Ирак.

«Уже хочется, чтобы Россия выиграла. Победы ждут все. Про нашу команду уже говорят, что мы не можем никого обыграть. Сегодня надо приложить все усилия, порадовать любителей футбола и всю страну. Будут ли сделаны какие-то выводы по Карпину, если россияне не победят? Это решает РФС. Для меня любой матч сборной является ответственным. Нужно выиграть и показать хорошую игру. Мы же выступаем основным составом. Играя с другими странами, отстаивается честь страны», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» сегодня, 26 марта. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/26/20061601.shtml
Дмитрий Булыкин
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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