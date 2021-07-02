Советский и российский певец Юрий Лоза отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который заявил, что не намерен подавать в отставку после провала на Евро-2020.

«Представьте ситуацию: человек не умеет рулить самолетом. У него не получается. Но пусть рулит. Так же и Черчесов. Он не умеет тренировать. Думаю, что и РФС он сейчас нужен. Другой вопрос — зачем. Значит, он им удобен, можно делать какие-то откаты. Я не знаю. Когда мы видим нелогичные действия, мы сразу думаем, почему такое возникает. Сейчас мы не смогли выйти из группы. Почему мы должны выйти на ЧМ? Я очень в этом сомневаюсь. Чтобы не попасть на нынешний Евро, нужно было проиграть Туркменистану и Сан-Марино. Мы пока, все-таки, посильнее», — сказал Лоза «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.