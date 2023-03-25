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Сегодня, 22:25

Бояринцев: «Не соглашусь, что Сафонов — номер один в сборной»

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал вратарей, которые по его мнению достойны игры в основном составе сборной России.

«Я не думаю, что позиции Сафонова такие прочные. Конкуренция есть. Тот же Селихов в следующей игре может появиться. Не соглашусь, что Сафонов — номер один. Но по каким-то критерием предпочтение отдается ему. Наверное, из-за хорошей игры ногами и скорости принятия решений», — цитирует Бояринцева «КП Спорт».

Игра Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

25 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Селихов пропустит матч с Ираком из-за инфекции.

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/boyarinczev-nazval-vratarya-kotoryj-mozhet-stat-pervym-nomerom-sbornoj-rossii/
Денис Бояринцев
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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