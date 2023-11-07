Белоус — об игре сборной России с Кубой: «Важен не столько соперник, сколько сам матч»

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Куба — это экзотика. Если бы мы играли с этой сборной в бейсбол, то у нас не было бы шансов. Сборная России сыграет с Кубой в футбол, поэтому надеюсь на победу. В условиях санкционного режима и отстранения сборной от международных матчей важен не столько соперник, сколько сама контрольная игра. Важно, чтобы футболисты собирались вместе, наигрывались какие-то связи. В экономике я не ожидаю снятие санкций. Что касается футбола, то после окончания СВО сборная России вернется на международную арену. Для этого нужна молодая, хорошая команда», — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

Товарищеский матч сборной России против национальной команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.