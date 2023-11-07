Сборная Занзибара не сможет сыграть с Россией в ноябре

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России в ноябрьское окно.

«К сожалению, Занзибар не сможет сыграть с командой России в ноябре. У нас было некоторое обсуждение вопроса организации товарищеской встречи наших сборных, но из-за ряда факторов мы не сможем сыграть в этом году. Во-первых, это временный фактор, а во-вторых, сборная Танзании будет играть отборочный матч чемпионата мира в те же даты, а у нас есть несколько важных игроков, которые входят в эту сборную. Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году. Решение остается за РФС», — цитирует Джабира Sport24.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

20 ноября сборная России сыграет против национальной команды Кубы. Игра пройдет в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».