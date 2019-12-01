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Бельгия. Финляндия. Дания. В этом порядке". Календарь от сборной России

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Сборная России в Instagram опубликовала расписание матчей группового турнира Евро-2020. В качестве иллюстрации к расписанию был использован коллаж, обыгрывающий мем сборной Уэльса.

На флаге России нанесена надпись: «Бельгия. Финляндия. Дания. В этом порядке».

Сборная Уэльса после выхода на Евро, вывесила флаг страны с цитатой, посвященной Гарету Бэйлу: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В этом порядке».

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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