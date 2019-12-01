Бельгия. Финляндия. Дания. В этом порядке". Календарь от сборной России

? Россия — Бельгия. 13 июня ? Россия — Финляндия. 17 июня ? Дания — Россия. 22 июня Купить билет на любой из этих матчей можно без очереди. Для этого нужно выиграть код на lk.rfs.ru #ЕВРО2020 #НашиПарни

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 30 Ноя 2019 в 9:57 PST