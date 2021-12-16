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Аршавин, Титов и Аленичев проведут футбольный фестиваль в Норильске

15:39

Российский футбольный союз (РФС) совместно с бывшими игроками национальной команды и компанией «Норильский никель» проведет футбольный фестиваль для школьников в Норильске, сообщается на сайте организации.

Мероприятие состоится 17 и 18 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка».

Фестиваль проведут Андрей Аршавин, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов. Экс-игроки сборной России проведут лекторий с норильскими школьниками, а также сыграют серию дружеских игр с болельщиками.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/215066

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Карен Саркисян все материалы автора
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