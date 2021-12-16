Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций-2022/23 для сборной России.

Команда Валерия Карпина сыграет с Албанией, Израилем и Исландией в группе 2 дивизиона B.

«Что за соперники такие у нас? В какой десятке они находятся? Какой интерес будет для зрителя смотреть матч Россия — Исландия? Да, на свою команду посмотреть можно, но какой толк от этого с точки зрения качества роста футболистов? С точки зрения болельщика, жеребьевка была неудачной. Конечно, все силы надо направить на стыковой матч с Польшей. Возможно, будет потом финал с Чехией или Швецией. Это две потрясающие и тяжелейшие игры. Вот это матчи. Внимание всей России будет к ним приковано. Лига наций была задумана как тренировочный турнир. Может, тренер сборной посмотрит новых кандидатов в состав команды, но меня как болельщика эта группа мало интересует», — сказал Колосков «СЭ».

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года. Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.