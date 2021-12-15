Дюков о заявлении Карпина после Хорватии: «На тот момент эмоционально отреагировали абсолютно все»

Президент РФС Александр Дюков высказался о заявлении Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России.

Напомним, что после встречи с Хорватией Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить национальную команду к стыковым играм. Позднее он принес извинения за то, что допустил мысль о том, чтобы покинуть сборную России перед решающими стыковыми матчами ЧМ-2022.

— Все мы понимаем, что заявление, на которое вы ссылаетесь, Валерий Георгиевич сделал в не самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение — мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили. И, разумеется, переживать, когда что-то не получается — это нормально. Как нормально затем и сомневаться. Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты — начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли всё бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон.

Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом, и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной и мы все ждем предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат.