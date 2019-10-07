Андрей Семенов: «Вспоминается матч с Саудовской Аравией на ЧМ»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился эмоциями после приезда в расположение сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.

— Вчера приехал из Уфы в Москву. Вечером приехал, провел это время с семьей, с утра встал и поехал в состав сборной, — приводит слова Семенова пресс-служба РФС. — Настроение могло бы быть и лучше, несмотря на победу. Клубное положение пока никого не устраивает. Но ничего. Сейчас клубные дела отбрасываем на второй план. На повестке дня — Шотландия.

— Встреча в «Лужниках», с чем ассоциируете?

— Сразу вспоминается матч открытия ЧМ с Саудовской Аравией. Тогда было очень много эмоций и волнения. Тот матч нам очень помог.

— А с Испанией вспоминается матч?

— Естественно. Но почему-то первым именно с Саудовской Аравией вспоминается.

— Как настрой на Шотландию?

— Все понимают, что нужно решать поставленные задачи. Будет полный стадион, команду будут гнать вперед. Все будут заряжены максимально.

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