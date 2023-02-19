Кобелев: «В сборной должны играть лучшие, а в последнее время там много недостойных людей»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, как относится к возможной встрече сборных России и Ирана.

«Вопросы по составу на эту игру лучше задавать тренерскому штабу во главе с Карпиным. Потому что есть много нюансов: в каком состоянии будут находиться игроки, надо ли кого-то из Европы дергать, по крайней мере, Головина и Миранчука, как у них будут обстоять дела. Что касается того, стоит ли на эту игру вызывать основной состав, то ситуация опять же неоднозначная. С одной стороны, сборная Ирана достаточно квалифицированная, сильная. Соответственно, на такую встречу нужны ведущие игроки. С другой стороны, мы опять же не понимаем, когда нас пустят в официальные турниры, надо ли нам везти основной состав или все-таки стоит уже наигрывать молодежь с прицелом на будущее. Много вопросов.

Если вы хотите знать мое личное мнение, то в любом случае я считаю, что сборная — это лакмусовая бумажка, и в ней должны играть лучшие футболисты. А то в последнее время, связанное с известными событиями, в сборную приглашаются люди не пойми какие, недостойные, с моей точки зрения. Все-таки как бы нас ни отлучали, на какое время бы ни отлучали, с моей точки зрения, в сборной должны играть лучшие футболисты страны. Это не место для просмотров и каких-либо авансов», — приводит слова Кобелева Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.