Андрей Чернышов: «Иран — это серьезный оппонент для нас, хорошая проверка»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов положительно отнесся к тому, что сборная России может провести товарищескую игру с Ираном.

«Это очень хорошо, сборная Ирана — сильный соперник. Команда, которая последние годы постоянно выступает на чемпионатах мира. Они раньше всех из Азии добыли путевку в Катар, их игроки выступают во многих ведущих европейских командах. Серьезный оппонент для нас, хорошая проверка. Плюс нас ждет игра в Тегеране, а там всегда собираются полные трибуны. Очень рад тому, что удалось договориться с таким соперником. Давно уже сборная России не встречалась с серьезным противником. Надо будет выставить самый сильный состав, вызывать тех, кто играет на самом высоком уровне. Плюс давайте не забывать, что вчера иранский гранд сумел разгромить петербургский «Зенит». Это говорит о силе местного футбола», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.