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Нигматуллин: «Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто»

Алина Савинова
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Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин высказался на тему сроков возвращения российских клубов и сборной к международным турнирам.

«Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто, даже предположительных. Как говорится: сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придется отталкиваться. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», — приводит «Чемпионат» слова Нигматуллина.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

   
Источник: https://www.championat.com/football/news-5002571-ruslan-nigmatullin-srokov-vozvrascheniya-rossii-v-mezhdunarodnyj-futbol-nikto-ne-nazovyot.html
Руслан Нигматуллин
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