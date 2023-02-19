Нигматуллин: «Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто»

Бывший вратарь национальной команды России Руслан Нигматуллин высказался на тему сроков возвращения российских клубов и сборной к международным турнирам.

«Сроков возвращения России в международный футбол не назовет никто, даже предположительных. Как говорится: сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придется отталкиваться. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», — приводит «Чемпионат» слова Нигматуллина.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.