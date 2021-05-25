Алексей Миранчук и Александр Головин прибыли в расположение сборной России
19:33
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин прибыли в расположение сборной России в австрийском Нойштифте, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
Команда тренируется в Нойштифте с утра 23 мая, куда приехала в 22 мая после перелета из Москвы в Инсбрук.
Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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