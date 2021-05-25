Слуцкий прокомментировал видео с криками на Жиркова во время Евро-2016

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал в интервью «СЭ» о своей реакции на пост Юрия Жиркова в Instagram. Игрок «Зенита» опубликовал у себя видео из раздевалки сборной России, в котором бывший главный тренер национальной команды критикует игрока.

— Жирков недавно выложил в Instagram видео, где вы его жестко отчитывали. Как отреагировали?

— Это ведь видео 2016 года. Да никак особо не отреагировал.

— Многие удивились, что вы так материтесь и устраиваете такие разносы в раздевалке.

— Вся наша жизнь состоит из каких-то стереотипов. И могу сказать, что это один из самых мягких перерывов с моим участием, который снят на камеру. Если вы спросите у любого игрока, с которым я работал какое-то время, то он скажет, что речь в адрес Жиркова — это вообще ерунда.

— Как сделать так, чтобы игроки не обижались и не говорили потом в спину гадости, как было с Рахимовым в «Уфе»? Как сохранить этот баланс критики и уважения?

— У меня с каждым игроком свои взаимоотношения, и они, как правило, очень целостные. Когда у тебя хорошие и глубокие взаимоотношения с игроком, то это является подушкой безопасности. Тогда ты можешь от человека что-то требовать. Ведь ты на своего ребенка наедешь сильнее, чем на чужого. С футболистами то же самое — свои выхватывают значительно больше.

Но я никогда не позволяю себе оскорблений — это мой ключевой принцип. Даже в том видео с Жирковым нет никаких переходов на личности в сторону Юры. Такого не было и быть не могло. Никогда не позволял себе оскорбления по отношению к игрокам.

Ролик был записан в перерыве товарищеского матча сборной России против Франции (2:4) в марте 2016 года. В той встрече Жирков провел на поле 70 минут и забил гол.

(Владислав Зимагулов)