Сборная России поздравила Захаряна с 18-летием: «Крепкого здоровья и блестящего будущего»

Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды и «Динамо» Арсена Захаряна с 18-летием.

«Самому молодому игроку сборной Арсену Захаряну — 18. Желаем парню крепкого здоровья и блестящего будущего в национальной команде!» — говорится в публикации в Instagram.

В сезоне-2020/21 Захарян провел 13 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Во вторник, 25 мая, появилась информация, что Захарян пропустит Евро-2020.

Напомним, что Захарян стал первым героем нового проекта «СЭ»