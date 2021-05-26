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Сборная России поздравила Захаряна с 18-летием: «Крепкого здоровья и блестящего будущего»

10:36
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Пресс-служба сборной России поздравила полузащитника национальной команды и «Динамо» Арсена Захаряна с 18-летием.

«Самому молодому игроку сборной Арсену Захаряну — 18. Желаем парню крепкого здоровья и блестящего будущего в национальной команде!» — говорится в публикации в Instagram.

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

В сезоне-2020/21 Захарян провел 13 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Во вторник, 25 мая, появилась информация, что Захарян пропустит Евро-2020.

Напомним, что Захарян стал первым героем нового проекта «СЭ»

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