Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» отказ форварда Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Для меня футбол остался во временах Льва Яшина. Мы с ним очень близко дружили, — сказал Тихонов «СЭ». — А то, что происходит сейчас — это позорище! Обсуждаем Дзюбу этого, который обижен на критику. Не давай повода и не будут критиковать! Дзюба не готов физически? Гнать его надо, а он еще и рассуждает готов — не готов. Что у нас за футбол? Это же позорище! Я за российский футбол не болею и слышать о нем не хочу. Для меня его не существует. Я спортсмен эпохи победителей во всех видах спорта, когда СССР доминировал и обыгрывал американцев и норвежцев! Кто такой этот Дзюба вообще? На футбол списываются огромнейшие средства, а весь юношеский футбол — платный. Сатана достал самое страшное оружие — деньги».

Во вторник, 21 сентября, 33-летний Дзюба связал свой отказ от участия в играх национальной команды в октябре с неоптимальной игровой формой.

В октябре сборная России проведет две игры — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).