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Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров

14:55
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров. Это предположили поклонники футболиста после того, как 33-летний футболист сообщил об установке кап для выравнивания зубов.

Дзюба отметил, что капы приносят ему ряд неудобств, в частности ему в них тяжело дышать.

«Шепелявлю вот. Элайнеры стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело», — отметил Дзюба после матча с «Рубином».

Однако кандидат медицинских наук и эксперт в области элайн-терапии Надежда Ахмедова подчеркнула, что элайнеры не могут затруднить дыхание.

«Элайнеры — не те аппараты, которые могут затруднить дыхание, — приводит слова Ахмедовой «Чемпионат». — Многие мои пациенты занимаются спортом профессионально, но, по их отзывам, я никогда не слышала о подобных проблемах на этапе лечения. А вот небольшие изменения дикции как раз часто встречаются на начальном этапе лечения. Капы, корректирующие прикус, нужно менять каждые две недели, и пациентам обычно нужно два-три дня, чтобы привыкнуть к новой аппаратуре в полости рта».

Напомним, сам Дзюба объяснил свое решение не участвовать в октябрьских матчах сборной России тем, что он не набрал оптимальную форму.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/article-4462257-napadayuschij-zenita-artyom-dzyuba-rasskazal-chto-lechit-zuby-kak-eto-emu-meshaet-pri-igre-v-futbol.html

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Роман Шишов все материалы автора

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