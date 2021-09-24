Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров. Это предположили поклонники футболиста после того, как 33-летний футболист сообщил об установке кап для выравнивания зубов.
Дзюба отметил, что капы приносят ему ряд неудобств, в частности ему в них тяжело дышать.
«Шепелявлю вот. Элайнеры стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело», — отметил Дзюба после матча с «Рубином».
Однако кандидат медицинских наук и эксперт в области элайн-терапии Надежда Ахмедова подчеркнула, что элайнеры не могут затруднить дыхание.
«Элайнеры — не те аппараты, которые могут затруднить дыхание, — приводит слова Ахмедовой «Чемпионат». — Многие мои пациенты занимаются спортом профессионально, но, по их отзывам, я никогда не слышала о подобных проблемах на этапе лечения. А вот небольшие изменения дикции как раз часто встречаются на начальном этапе лечения. Капы, корректирующие прикус, нужно менять каждые две недели, и пациентам обычно нужно два-три дня, чтобы привыкнуть к новой аппаратуре в полости рта».
Напомним, сам Дзюба объяснил свое решение не участвовать в октябрьских матчах сборной России тем, что он не набрал оптимальную форму.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/article-4462257-napadayuschij-zenita-artyom-dzyuba-rasskazal-chto-lechit-zuby-kak-eto-emu-meshaet-pri-igre-v-futbol.html
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