Нападающий «Зенита» Артем Дзюба мог отказаться от игры за сборную России из-за установки элайнеров. Это предположили поклонники футболиста после того, как 33-летний футболист сообщил об установке кап для выравнивания зубов.

Дзюба отметил, что капы приносят ему ряд неудобств, в частности ему в них тяжело дышать.

«Шепелявлю вот. Элайнеры стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело», — отметил Дзюба после матча с «Рубином».

Однако кандидат медицинских наук и эксперт в области элайн-терапии Надежда Ахмедова подчеркнула, что элайнеры не могут затруднить дыхание.

«Элайнеры — не те аппараты, которые могут затруднить дыхание, — приводит слова Ахмедовой «Чемпионат». — Многие мои пациенты занимаются спортом профессионально, но, по их отзывам, я никогда не слышала о подобных проблемах на этапе лечения. А вот небольшие изменения дикции как раз часто встречаются на начальном этапе лечения. Капы, корректирующие прикус, нужно менять каждые две недели, и пациентам обычно нужно два-три дня, чтобы привыкнуть к новой аппаратуре в полости рта».