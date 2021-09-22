Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов заявил, что выступление за сборную России является для него главной мечтой.

«В молодежной сборной все очень нравится. Это маленькая, но мечта детства. Конечно, главная мечта — основная сборная, но этого еще надо добиться. Не скажу, что нацеливался забить за молодежку в первом матче, у меня простая задача: на каждую игру выходить, как на победную и забивать голы. Мне, наверное, как и всем нападающим, больше нравится атакующий футбол, а не отсиживаться сзади, в окопах, хотя иногда надо делать и это», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Агаларов.

В сезоне-2021/22 Агаларов забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах. 21-летний форвард попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).