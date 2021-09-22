Агаларов заявил, что играть за основную сборную России — его главная мечта
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов заявил, что выступление за сборную России является для него главной мечтой.
«В молодежной сборной все очень нравится. Это маленькая, но мечта детства. Конечно, главная мечта — основная сборная, но этого еще надо добиться. Не скажу, что нацеливался забить за молодежку в первом матче, у меня простая задача: на каждую игру выходить, как на победную и забивать голы. Мне, наверное, как и всем нападающим, больше нравится атакующий футбол, а не отсиживаться сзади, в окопах, хотя иногда надо делать и это», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Агаларов.
В сезоне-2021/22 Агаларов забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах. 21-летний форвард попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
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