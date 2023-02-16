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Мостовой: «Нужно спокойно отнестись к этой товарищеской встрече. Собрались и сыграли — меньше шумихи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что национальная команда проведет в марте товарищеский матч с Ираном.

«Да, сегодня слышал эту новость. С футбольной точки зрения, матч важен для нас. Все-таки Иран играл на чемпионате мира в Катаре, довольно неплохая команда. Наверное, еще важно, чтобы другие не забывали о нашем существовании. Я не жду от этого матча ничего. Сейчас не надо кричать и шуметь, как у нас любят. А то развели шуму перед играми с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. А в итоге — 0:0. Теперь начнется история с расширенным списком, вызовут сорок человек. Так нельзя. Нужно спокойно отнестись к этой товарищеской встрече. Собрались и сыграли — меньше шумихи.

Стоит ли вызывать легионеров: Александра Головина и Алексея Миранчука. Мое мнение — нет», — сказал Мостовой Betonmobile.ru.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана в марте. Позже испанский журналист Али Карими сообщил, что на стадионе, скорее всего, будут присутствовать только мужчины.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-chto-ne-nuzhno-razvodit-shum-vokrug-matcha-rossii-s-iranom
Александр Мостовой
Сборная Ирана по футболу
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