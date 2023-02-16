Паулу Барбоза: «Иран хорошо выступил на чемпионате мира в Катаре. Для сборной России это будет важный матч»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Это будет очень интересный матч для всех, Иран — отличная сборная, которая хорошо выступила на чемпионате мира в Катаре. Там играют Азмун, Тареми, будет интересно посмотреть. Для сборной России это тоже будет важный матч, так как Иран играет на другом уровне, чем Узбекистан или Таджикистан», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.