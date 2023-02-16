Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:41

Алдонин отреагировал на возможное отсутствие женщин на товарищеском матче между сборными России и Ирана

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин рассказал о своем отношении к возможному запрету женщинам на посещение товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Думаю, что матчи без женщин точно проходили, но я в них не участвовал. Исходя из сегодняшних реалий, этот факт не важен. Если есть шанс на международную встречу, то, конечно, нужно пользоваться этой возможностью, участвовать и играть. Сейчас для игроков сборной необходим любой международный опыт. Если бы мы все были в равных условиях как раньше, то, наверное, могли бы рассматривать ситуацию в другом контексте. Сейчас самое главное — это возможность сыграть с качественным соперником«, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана в марте. Позже испанский журналист Али Карими сообщил, что на стадионе, скорее всего, будут присутствовать только мужчины.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/aldonin-otreagiroval-na-vozmozhnoe-otsutstvie-zhenshchin-na-matche-iran-rossiya
Евгений Алдонин
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев — о возможном матче с командой Ирана: «Сборная должна жить и действовать»
Новости
RSS RSS
Все новости