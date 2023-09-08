Головин: «Желание играть за сборную и побеждать никуда не делось»

Полузащитник сборной России Александр Головин ответил на вопрос о мотивации в играх за национальную команду.

— Что мотивирует вас играть за сборную?

— Я с детства об этом мечтал. Даже сейчас любой игрок хочет играть за сборную. Даже когда, как вы сказали, у нас не самые топовые соперники, все равно ты хочешь играть и побеждать. Это никуда не делось.

Сборная России сыграет с Катаром во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.