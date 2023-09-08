Карпин рассказал, что участвовал в выборе лучшего игрока сезона по версии УЕФА

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что участвовал в выборе лучшего игрока сезона-2022/23 по версии УЕФА.

— Принимал участие в голосовании за лучшего игрока УЕФА, — сказал Карпин. — Не помню, за кого голосовал. Вроде, Холанн или Месси. Хвичи в списке не было.

Лучшим футболистом сезона-2022/23 по версии УЕФА стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, он получил 352 балла по итогам голосования. Второе место занял Лионель Месси (227), третьим стал Кевин Де Брейне (225).