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Сегодня, 19:24

Карпин рассказал, что участвовал в выборе лучшего игрока сезона по версии УЕФА

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что участвовал в выборе лучшего игрока сезона-2022/23 по версии УЕФА.

— Принимал участие в голосовании за лучшего игрока УЕФА, — сказал Карпин. — Не помню, за кого голосовал. Вроде, Холанн или Месси. Хвичи в списке не было.

Лучшим футболистом сезона-2022/23 по версии УЕФА стал нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн, он получил 352 балла по итогам голосования. Второе место занял Лионель Месси (227), третьим стал Кевин Де Брейне (225).

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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