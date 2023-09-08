Головин посоветовал бы Чалова руководству «Монако»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, кого из россиян он бы посоветовал подписать руководству французского клуба.

— Давайте представим такую ситуацию, что руководство «Монако» попросило посоветовать россиянина, который мог бы усилить команду. Чью фамилию назовете?

— Я бы, конечно, как можно больше посоветовал. Я думаю, назвал бы Федора Чалова. Очень хорошо выглядит в последние полтора года.

— Ему поездка в Европу пошла на пользу?

— Да. Одним из факторов стала его аренда.

Чалов выступал за «Базель» на правах аренды из ЦСКА во второй половине сезона-2021/22. Форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах.