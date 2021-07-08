Актер Баринов заявил, что не увольнял бы Черчесова

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Полтора месяца до игры с Хорватией, даже меньше, а на данный момент команды в отпуске. Кто сейчас за это возьмется? Думаю, кроме Бышовца, никто на это не пойдет. Сейчас все состояние футбола на очень низком уровне. Они же не хотели его увольнять. Я бы не увольнял. По крайней мере, дождался бы проведения отборочного цикла на чемпионат мира. Им же придется сейчас платить большую неустойку Черчесову», — сказал Баринов.

Баринов считает, что если на пост главного тренера национальной сборной возьмут иностранца, то все что он сделает, это заработает много денег, и толку от этого никакого не будет.

«Нужен человек, который знает наш футбол. Слуцкий, Семак, Карпин уже отказались. Потому что все понимают, что это омут. А кого менять в составе сборной? Дзюбу на Смолова? Для меня это новость, скорее, плохая. Понимаю, что сейчас все шишки на Черчесова, и он во многом виноват, но сейчас просто такое состояние футбола — надо что-то менять в консерватории. Пусть идут к Бородюку, он знающий тренер, или стариков пусть просят, того же Семина, людей, которые знают футбол. Навряд ли кто возьмется, но, по крайней мере, Семину нечего терять, в отличие Слуцкого, Семака и Карпина», — добавил Баринов.