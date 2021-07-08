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Аленичев назвал своего кандидата на замену Черчесову в сборной России

16:29
Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов
Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин. Фото Алексей Иванов
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Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» выразил свое мнение о ситуации в нашей национальной команде.

— Новость о решении РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым не удивительна, — считает Аленичев. — Сразу после вылета наших с турнира говорил, что пришла пора перемен в штабе — после такого выступления подобное напрашивалось. Так же посчитало и руководство футбольного союза. При этом мой кандидат остается неизменным — доверил бы национальную команду Валерию Карпину.

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