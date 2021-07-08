Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после от отставки из сборной России
16:25
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после расторжения контракта с РФС, утверждает Telegram-канал Baza.
Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).
В марте 2020 года 57-летний Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. Зарплата специалиста составляла 2,5 миллиона евро в год.
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