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Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после от отставки из сборной России

16:25
Станислав Черчесов. Фото РИА Новости
Станислав Черчесов. Фото РИА Новости
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после расторжения контракта с РФС, утверждает Telegram-канал Baza.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

В марте 2020 года 57-летний Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. Зарплата специалиста составляла 2,5 миллиона евро в год.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/7431

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости