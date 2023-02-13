Акинфеев высказал пожелание нынешним игрокам сборной России в связи с ситуацией, в которой они оказались
Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру высказал пожелание нынешним игрокам сборной России в связи с ситуацией, в которой они оказались, не играя в официальных международных соревнованиях.
— Что можете пожелать нынешним игрокам сборной России, у которых нет возможности играть в официальных матчах, и неизвестно, когда она появится?
— Обидно и грустно, что это поколение попало в такую ситуацию. Могу пожелать только терпеть. На моем веку тоже было всякое. Терпеть и ждать, когда все разрешится. Надеюсь, что это будет скоро.
«После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
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