Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:44

Чемпион мира Эдмилсон: «В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Эдмилсон рассказал, что думает о российских футболистах.

«В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами. Российский футбол, как и бразильский, — это техничный футбол. Я знаю много бразильцев, которые играли в российских клубах. Им не было сложно здесь, не нужно было долго привыкать, потому что основная сторона российского футбола — это техника», — приводит «РБ Спорт» слова Эдмилсона.

Сборная легенд России в 14-й раз выиграла «Кубок Легенд». Российские футболисты в финале турнира обыграли команду легенд СНГ. Турнир проходил в Москве с 10 по 12 февраля 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chempion-mira-e-dmilson-v-rossii-mnogo-futbolistov-kotory-e-mogut-stat-mirovy-mi-zvezdami/
Футбол
1
3
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев высказал пожелание нынешним игрокам сборной России в связи с ситуацией, в которой они оказались
Новости
RSS RSS
Все новости