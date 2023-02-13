Чемпион мира Эдмилсон: «В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами»

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Эдмилсон рассказал, что думает о российских футболистах.

«В России много футболистов, которые в будущем могут стать мировыми звездами. Российский футбол, как и бразильский, — это техничный футбол. Я знаю много бразильцев, которые играли в российских клубах. Им не было сложно здесь, не нужно было долго привыкать, потому что основная сторона российского футбола — это техника», — приводит «РБ Спорт» слова Эдмилсона.

Сборная легенд России в 14-й раз выиграла «Кубок Легенд». Российские футболисты в финале турнира обыграли команду легенд СНГ. Турнир проходил в Москве с 10 по 12 февраля 2023 года.