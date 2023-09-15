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Акинфеев посмотрел всего 20 минут матча Россия — Катар из-за прогулки с детьми

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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что выбрал прогулку с детьми, вместо просмотра матча Россия — Катар (1:1).

«Честно признаюсь — смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли гулять c детьми на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку c 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар — Россия. Что касается результатов, то не мне судить, не мне лезть в головы людей, которые сейчас там работают. Конечно, всем хорошо, если сборная побеждает. Но бывают и неприятные моменты», — приводит «Газета.Ru» слова Акинфеева.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела два матча с олимпийской командой Египта, которые закончились ничьей 1:1 и поражением 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: Газета.Ru
Игорь Акинфеев
Футбол
Сборная России по футболу
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