Гаджиев рассказал, как футболисты сборной должны играть в товарищеских матчах

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, что Катар и другие соперники сборной России по товарищеским матчам обладают неплохим качеством, так как в последнее время средний уровень футбола в мире значительно вырос.

«Не совсем правильно говорить, что мы никогда не играли с такими соперниками, потому что никогда не было столько команд хорошего уровня, сколько есть сегодня. Чемпионы мира начали турнир с поражения от Саудовской Аравии! Считать, что уровня у них нет? Хорошие футболисты у Катара — мячом владеют, игру понимают. Ну и что? Ничего страшного нет, если мы играем с ними, когда кто-то другой не хочет играть. Другое дело, что когда ты надел футболку национальной команды, любую встречу надо играть с полной выкладкой. Нет матчей товарищеских, есть контрольные, в которых ты обязан играть изо всех сил», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).