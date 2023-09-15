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Радимов считает, что фразу Карпина об отъезде неправильно восприняли

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина про отъезд игроков из РПЛ.
«Карпина можно понять — столько разъездов, сборная, клуб, новые футболисты... Конечно, человек может устать. Тут все абсолютно логично. А его фразу об отъезде могли просто неправильно воспринять. Глядя на Головина и Миранчука, он и мог ее произнести — мол, ребята, если хотите сильно прогрессировать, берите пример», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.
Также Радимов отметил, что футболистам из РПЛ сложнее перейти в топ-клубы, нежели игрокам из европейских команд.
Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Владислав Радимов
Футбол
Сборная России по футболу
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