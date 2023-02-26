Агент Миранчука: «Говорить о возможном участии Алексея в матче с Ираном пока рано»

Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, не смог ответить на вопрос, удастся ли футболисту сыграть в товарищеском матче со сборной Ирана.

«Сможет ли сыграть Алексей? Я еще не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», — цитирует «РБ Спорт» Шпинева.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

В товарищеских матчах российской команды с Узбекистаном и Таджикистаном в 2022 году Миранчук участия не принимал.