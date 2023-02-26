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Сегодня, 16:00

Агент Миранчука: «Говорить о возможном участии Алексея в матче с Ираном пока рано»

Алина Савинова
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Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, не смог ответить на вопрос, удастся ли футболисту сыграть в товарищеском матче со сборной Ирана.

«Сможет ли сыграть Алексей? Я еще не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», — цитирует «РБ Спорт» Шпинева.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

В товарищеских матчах российской команды с Узбекистаном и Таджикистаном в 2022 году Миранчук участия не принимал.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miranchuka-eshhe-ne-znayu-smozhet-li-aleksej-sy-grat-protiv-irana/
Алексей Миранчук
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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