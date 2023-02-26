Баранник — о товарищеских матчах: «Чем серьезнее соперник, тем серьезнее мы должны к нему относиться»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос, как относится к идее проведения товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

«Я пока не слышал официального подтверждения этой информации. Слышал, что нашими соперниками могут стать Иран, Ирак — не более того, что сообщали СМИ. Но, если матч состоится, надо играть. «Зенит» встретился недавно в Иране с «Сепаханом», соперник — серьезный, сборная у них такая же. Матч с любым противником — хорошая тренировка, тест. Надо уже проверять наших сильнейших игроков, а не только других», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Также он считает, что на игру надо вызвать сильнейших игроков.

«Это дело тренерского штаба, кого вызывать. Но, чем серьезнее соперник, тем серьезнее мы должны к нему относиться. Гонять ничейки с командами, который занимают далекие места в мировом рейтинге, наверное, не совсем правильно. Надо продолжать поддерживать имидж российского футбола», — добавил специалист.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.