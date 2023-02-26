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Сегодня, 15:49

Семин: «Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.

Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана — хороший соперник. Сильнейший за последний год. На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-tovarishheskij-match-s-iranom-otlichnaya-proverka-na-prochnost-dlya-podopechny-h-karpina/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Юрий Семин
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