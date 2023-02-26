Семин: «Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Товарищеский матч с Ираном — отличная проверка на прочность для подопечных Карпина. Жаль только, что игра состоится не в России. Болельщики соскучились по игре сборной. Думаю, им хотелось бы увидеть матч национальной команды в России.

Кто фаворит? Никаких фаворитов! Сборная Ирана — хороший соперник. Сильнейший за последний год. На ЧМ-2022 они до последнего претендовали на выход из группы, так что, жду упорный матч», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.