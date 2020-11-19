Агент Крала: «Говорить о конкретных предложениях из АПЛ преждевременно»

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Карол Кисель прокомментировал информацию о том, что к его клиенту проявляют интерес клубы английской премьер-лиги.

«За Алексом давно следят клубы английской премьер-лиги, так что для нас это не новость, — цитирует агента iSport.cz. — Мы поддерживаем контакты с некоторыми клубами, но на данном этапе сезона пока рано говорить о конкретных предложениях».

По информации Mirror, за 22-летним чехом следят несколько топ-скаутов, представляющих клубы чемпионата Англии. Сообщается, что потенциальный трансфер хавбека оценивается в 30 миллионов фунтов.

Крал перешел в «Спартак» из пражской «Славии» летом 2019 года, портал Transfermartk.com оценивает сделку в 10,8 миллиона фунтов. В сезоне-2020/21 чех провел за красно-белых 15 матчей, на его счету 2 гола.

Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Крала в 7,2 миллиона фунтов.