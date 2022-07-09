«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков России

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России-2022.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла трофей в седьмой раз в истории и повторил рекорд ЦСКА, который также завоевывал титул семь раз.

Кроме того, «Зенит» догнал ЦСКА по общему количеству выигранных трофеев — у обеих команд теперь по 21 титулу в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак догнал бывшего наставника «Локомотива» Юрия Семина по выигранным Суперкубкам России (оба — по 3).