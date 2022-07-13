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Сегодня, 14:09

«Зенит» оштрафовали на 95 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче за Суперкубок

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Зенита» за воротами своей команды во время матча за Суперкубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» на 95 тысяч рублей за поведение болельщиков во время матча за Суперкубок России.

Клуб из Санкт-Петербурга получил штраф в размере 20 тысяч рублей за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений. Также «Зенит» наказали штрафами в 50 тысяч рублей (за демонстрацию фанатами несогласованного баннера) и в 25 тысяч рублей (за неправомерные действия зрителей, поставившие под угрозу их жизнь и здоровье).

Матч за Суперкубок России состоялся в субботу, 9 июля в Санкт-Петербурге. «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:0.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории клуба и повторил рекорд ЦСКА.

Источник: https://www.rfs.ru/news/216292
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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