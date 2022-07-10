Хапов о победе «Зенита» в Суперкубке: «Очень сильная команда, но будет интересно с ними побороться»

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов считает, что матчи с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ будут интересными

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Вчерашний матч за Суперкубок был очень интересный, — цитирует Sport24 Хапова. — За счет индивидуального мастерства и класса игроков «Зенит» решил исход матча. Я бы не сказал, что интрига в борьбе за чемпионство мертва. «Зенит» как играл раньше, так и играет, очень сильная команда. Но будет интересно с ними побороться, бросить им вызов».

Вчера, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.