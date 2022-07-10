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Хапов о победе «Зенита» в Суперкубке: «Очень сильная команда, но будет интересно с ними побороться»

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов считает, что матчи с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ будут интересными
Алексей Еремин
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу «Зенита» в матче за Суперкубок России против «Спартака» (4:0).

«Вчерашний матч за Суперкубок был очень интересный, — цитирует Sport24 Хапова. — За счет индивидуального мастерства и класса игроков «Зенит» решил исход матча. Я бы не сказал, что интрига в борьбе за чемпионство мертва. «Зенит» как играл раньше, так и играет, очень сильная команда. Но будет интересно с ними побороться, бросить им вызов».

Вчера, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-10-khapov-poobeshchal-chto-lokomotiv-brosit-vyzov-zenitu-v-borbe-za-chempionstvo-rpl

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🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович 4 6 6 7
Ник Кирьос 6 3 4 6
Матч завершен

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Заур Хапов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
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