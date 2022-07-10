Ребров обратился к болельщикам «Спартака» после поражения в Суперкубке России

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров обратился к игрокам и болельщикам «Спартака» после поражения в матче за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

«Спасибо ребятам, что победой в Кубке подарили нам возможность открыть новый сезон матчем за Суперкубок. К сожалению, результат нас не порадовал. Спасибо всем, кто был с нами на стадионе и у телевизоров. Совсем скоро начинается чемпионат!» — говорится в Telegram-канале Реброва.

Вчера, 9 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.