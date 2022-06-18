Пресняков-старший отреагировал на новость о том, что «Спартак» решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что красно-белые решили не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита». Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

«А куда деваться? «Спартак» должен подчиняться решению. Если бы «Зенит» объявил, что матч за Суперкубок надо проводить на Марсе, пришлось бы и туда полететь. «Зенит» — команда всего нашего футбола. Им не подвластен только европейский футбол, хотя были времена. Скажут, значит, надо «Спартаку» ехать в Петербург. Я не сомневаюсь, что питерцы победят. Они победили бы в любом другом городе», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».