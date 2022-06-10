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Сегодня, 18:54

В «Зените» отреагировали на решение РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Вячеслав Короткин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выбор Санкт-Петербурга для проведения матча за Суперкубок России.

«В выбранных дате и месте проведения играют, а не комментируют», — сказал Медведев «СЭ».

10 июня бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

Помимо Питера на матч претендовали Нижний Новгород и Казань. Санкт-Петербург единственный раз принимал матч Суперкубка в 2015 году. Тогда «Зенит» по пенальти переиграл «Локомотив» на стадионе «Петровский».

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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