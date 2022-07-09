Аршавин назвал избиением младенцев разгром «Спартака» «Зенитом» в матче за Суперкубок

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал разгромную победу команды из Санкт-Петербурга над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Была идея с двумя матчами за Суперкубок? Хорошо, что только один матч. Так дважды было бы избиение младенца, зачем это? Здесь один-то матч лишний», — сказал Аршавин в послематчевом телеэфире.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории, повторив рекорд ЦСКА.