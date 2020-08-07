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Семак выиграл все главные российские турниры и как игрок, и как тренер

22:41
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Сергей Семак впервые в тренерской карьере выиграл Олимп — Суперкубок России. На «ВТБ Арене» «Зенит», завоевавший летом золото чемпионата и Кубок страны, победил «Локомотив» — 2:1. Благодаря этому успеху, 44-летний специалист собрал полную коллекцию внутрироссийских трофеев. Кроме того, он стал первым, кому удалось хотя бы по разу победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке России и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. (Кирилл Бурдаков)

Внутрироссийские трофеи Сергея Семака

Турнир

Победы игрока

Победы тренера

Клуб

Сезоны

Всего

Клуб

Сезоны

Всего

Чемпионат России

ЦСКА

2003

1

Зенит

2018/19, 2019/20

2

Рубин

2008, 2009

2

Зенит

2010, 2011/12

2

Кубок России

ЦСКА

2001/02

1

Зенит

2019/20

1

Суперкубок России

ЦСКА

2004

1

Зенит

2020/21

1

Рубин

2010

2

Зенит

2011

1

Итого

9

Итого

4

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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