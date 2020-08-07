Семак выиграл все главные российские турниры и как игрок, и как тренер

Сергей Семак впервые в тренерской карьере выиграл Олимп — Суперкубок России. На «ВТБ Арене» «Зенит», завоевавший летом золото чемпионата и Кубок страны, победил «Локомотив» — 2:1. Благодаря этому успеху, 44-летний специалист собрал полную коллекцию внутрироссийских трофеев. Кроме того, он стал первым, кому удалось хотя бы по разу победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке России и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. (Кирилл Бурдаков)

Внутрироссийские трофеи Сергея Семака