Семак выиграл все главные российские турниры и как игрок, и как тренер
Сергей Семак впервые в тренерской карьере выиграл Олимп — Суперкубок России. На «ВТБ Арене» «Зенит», завоевавший летом золото чемпионата и Кубок страны, победил «Локомотив» — 2:1. Благодаря этому успеху, 44-летний специалист собрал полную коллекцию внутрироссийских трофеев. Кроме того, он стал первым, кому удалось хотя бы по разу победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке России и в качестве игрока, и в качестве главного тренера. (Кирилл Бурдаков)
Внутрироссийские трофеи Сергея Семака
|
Турнир
|
Победы игрока
|
|
|
Победы тренера
|
|
|
|
Клуб
|
Сезоны
|
Всего
|
Клуб
|
Сезоны
|
Всего
|
Чемпионат России
|
ЦСКА
|
2003
|
1
|
Зенит
|
2018/19, 2019/20
|
2
|
|
Рубин
|
2008, 2009
|
2
|
|
|
|
|
Зенит
|
2010, 2011/12
|
2
|
|
|
|
Кубок России
|
ЦСКА
|
2001/02
|
1
|
Зенит
|
2019/20
|
1
|
Суперкубок России
|
ЦСКА
|
2004
|
1
|
Зенит
|
2020/21
|
1
|
|
Рубин
|
2010
|
2
|
|
|
|
|
Зенит
|
2011
|
1
|
|
|
|
|
Итого
|
|
9
|
Итого
|
|
4