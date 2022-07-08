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Радченко: «На Москалеве лежит большая ответственность. Это официальный трофей, игра за Суперкубок»

Радченко поделился мнением об арбитре Москалеве, который рассудит матч за Суперкубок
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об арбитре Владимире Москалеве, который будет работать на матче за Суперкубок России.

«На Москалеве лежит большая ответственность. Это официальный трофей, игра за Суперкубок. И для него это хороший шанс проявить себя. Нужно пожелать ему удачи. Если системы ВАР на этой встрече не будет, то здесь все определит искусство принимать правильное решения в спорных ситуация и верное чутье арбитра», — приводит слова Радченко RT.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023547-radchenko-moskalyov-sudeistvo-superkubok
Дмитрий Радченко
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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